Nhận định Campuchia – Đông Timor vào lúc 17:30 ngày 03/08 đang thu hút sự chú ý lớn từ đông đảo giới hâm mộ bóng đá. Chuyên trang Xoilac tổng hợp chi tiết các dữ liệu thống kê quan trọng nhằm giúp anh em cá cược có cái nhìn khách quan nhất. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để nắm bắt trọn vẹn mọi thông tin xoay quanh cuộc đối đầu đầy kịch tính trên sân cỏ.

Bối cảnh trước trận Campuchia vs Đông Timor cùng tương quan lực lượng

Tại sân vận động Morodok Techo, cuộc đối đầu sắp tới mang ý nghĩa sống còn đối với hy vọng đi tiếp của đội chủ nhà. Tính chất căng thẳng của lượt trận thứ 4 bảng A buộc hai huấn luyện viên tung ra những toan tính chiến thuật kỹ lưỡng nhất.

Campuchia đón tiếp Đông Timor trên sân Morodok Techo

Tình hình phong độ gần đây

Đội chủ nhà có bước chạy đà hoàn hảo thềm giải đấu khi liên tiếp đánh bại Bhutan với tỷ số 4-0 cùng Hong Kong 2-0. Dù thi đấu nỗ lực chạm trán Singapore tại lượt trận mở màn, họ đành ngậm ngùi nhận thất bại 1-2 vào những phút bù giờ. Tuy nhiên màn trình diễn ấn tượng đó tiếp thêm sự tự tin lớn lao cho toàn đội trong cuộc tiếp đón đối thủ sắp tới.

Trái ngược hoàn toàn với đội chủ nhà, những vị khách vừa trải qua cơn ác mộng thực sự trong ngày ra quân tại bảng A. Thất bại nặng nề 0-7 trước tuyển Việt Nam phơi bày hàng loạt điểm yếu chí mạng nơi hệ thống phòng ngự của đoàn quân này. Tinh thần thi đấu chạm đáy chắc chắn khiến họ gặp vô vàn khó khăn trên hành trình tìm kiếm điểm số danh dự sắp tới.

Danh sách đội hình dự kiến

Huấn luyện viên trưởng hai quốc gia chắc chắn tung ra sân những quân bài chất lượng nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu đề ra. Băng ghế chỉ đạo bên phía chủ nhà đặt trọn niềm tin vào bộ khung quen thuộc từng thi đấu rất hay trước tuyển Singapore.

Campuchia (4-3-3): Vireak Dara, Choun Chanchav, Soeuy Visal, Taing Bunchhai, Yeu Muslim, Orn Chanpolin, Thierry Chantha Bin, Nop David, Lim Pisoth, Sieng Chanthea, Nick Taylor.

Đông Timor (4-4-2): Junildo Pereira, Jhon Frith, Orcelio, Tomas Sarmento, Joao Panji, Joao Pedro, Kornelis Portela, Zenivio, Olagar Xavier, Mouzinho, Elias Mesquita.

Thống kê phong độ và lịch sử đối đầu Campuchia vs Đông Timor

Sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai nền bóng đá lộ rõ qua khoảng cách 26 bậc trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại. Những con số thống kê trong quá khứ càng củng cố thêm niềm tin chiến thắng dành cho đội bóng xứ sở chùa tháp sắp tới.

Campuchia tự tin giành trọn ba điểm trước Đông Timor

Lịch sử chạm trán

Xuyên suốt chiều dài lịch sử bóng đá khu vực, hai đội tuyển quốc gia đã có tổng cộng 8 lần đụng độ trực tiếp. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn khi giành tới 5 chiến thắng, trong khi đối thủ chỉ có vỏn vẹn 1 lần hưởng niềm vui. Lần gặp nhau gần nhất vào tháng 12 năm 2024 chứng kiến thắng lợi 2-1 nghiêng về phía các học trò của ông Koji Gyotoku.

Dữ liệu phong độ

Chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp trước thềm giải đấu chính thức giúp đại diện xứ chùa tháp thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng. Thứ hạng 200 thế giới của đội khách hiện tại cho thấy họ đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng phong độ vô cùng trầm trọng.

Tiêu chí Đội tuyển Campuchia Đội tuyển Đông Timor Chuỗi trận Thắng 2 thua 1 Thua 1 Trận khai màn Thua 1-2 Thua 0-7 Xếp hạng FIFA Hạng 154 Hạng 200

Hiệu suất thi đấu

Sau lượt trận mở màn, thông số kiểm soát bóng vượt trội trước Singapore chứng minh sức mạnh tấn công đáng gờm của đội chủ nhà. Ngược lại, việc nhận tới 7 bàn thua sau 90 phút thi đấu phơi bày sự yếu kém toàn diện nơi hàng phòng ngự đối phương.

Thông số kỹ thuật Đội tuyển Campuchia Đội tuyển Đông Timor Tỷ lệ kiểm soát bóng 58% 25% Tỷ lệ cản phá 65% 15% Bàn thắng trung bình 1 bàn 0 bàn Bàn thua trung bình 2 bàn 7 bàn

Phân tích kèo cược và dự đoán tỷ số Campuchia vs Đông Timor

Đội chủ nhà đương nhiên được đánh giá cao hơn hẳn nhờ lợi thế sân bãi cùng quyết tâm giành trọn 3 điểm đầu tiên. Cơ hội sinh lời cực kỳ rõ ràng dành cho những ai tin tưởng vào một chiến thắng tưng bừng của các chiến binh Angkor.

Xoilac dự đoán tỷ số Campuchia đối đầu Đông Timor

Kèo chấp châu Á (Campuchia -1.5): Chọn cửa trên vì đội chủ nhà sở hữu sức mạnh tấn công vượt trội so với đối thủ.

Kèo tài xỉu cả trận (3.5 bàn): Chọn Tài bởi hàng phòng ngự mỏng manh của đội khách rất dễ vỡ trận từ sớm.

Kèo 1×2: Chọn Campuchia thắng do họ buộc phải giành trọn 3 điểm nhằm nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Kèo tài xỉu hiệp 1 (1.5 bàn): Chọn Tài hiệp 1 vì sức ép khủng khiếp sẽ được tạo ra ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Kèo phạt góc (7.5 quả): Chọn Tài góc do chiến thuật đánh biên của đội chủ nhà thường xuyên tạo ra rất nhiều tình huống phạt góc.

Tỷ số chính xác: 3-0 nghiêng về phía Campuchia khi họ khai thác triệt để điểm yếu tâm lý của đối phương sau trận thua thảm.

Kết luận

Nhận định Campuchia – Đông Timor vào lúc 17:30 ngày 03/08 đã phác họa chi tiết bức tranh toàn cảnh về cuộc đọ sức chênh lệch. Xoilac tin rằng hệ thống dữ liệu thống kê này mang lại giá trị tham khảo hữu ích cho anh em đam mê cá cược. Hãy áp dụng linh hoạt các phân tích trên nhằm tối ưu hóa cơ hội chiến thắng trong từng quyết định đặt cược của chính mình.